Трап врезался в самолет в московском аэропорту

Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Инцидент произошел во время подготовки воздушного судна Boeing 737 к вылету в Ереван. По словам собеседника издания, трап столкнулся с самолетом и повредил обшивку фюзеляжа. Пассажиров отправят в пункт назначения запасным бортом. Задержка займет около получаса.

В июне самолет Boeing 777 врезался в здание аэропорта в Ницце, Франция. После посадки лайнер авиакомпании Kuwait Airways задел левым крылом арку центрального моста, проходящего от здания воздушной гавани до площади.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!