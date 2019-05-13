В самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль. Об этом сообщает Bild.

Renault Trafic без водителя за рулем протаранил стоящий на стоянке правительственный борт Bombardier Global 5000. В результате инцидента самолет получил повреждения. В момент столкновения самой Меркель в салоне не было. Находившиеся в самолете три члена экипажа не пострадали.

Точные масштабы ущерба неизвестны. Техники бундесвера уже приступили к ремонту самолета. Причины, по которым неуправляемый автомобиль пришел в движение, расследуются.

Издание сообщает со ссылкой на источники в бундесвере, что водитель забыл затянуть ручной тормоз. Ранее Ангела Меркель посидела в автомобиле-участнике столкновения и пообщалась с его водителем.

По имеющейся информации, канцлер будет доставлена ​​обратно в Берлин на вертолете.

Это не первый инцидент с правительственными самолетами данного типа. В апреле один из Bombardier Global 5000 бундесвера совершил вынужденную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд. В момент приземления самолет коснулся земли обоими крыльями.

Ранее в мае в московском аэропорту Шереметьево автомобиль технических служб врезался в пассажирский Boeing, стоящий на парковке. В инциденте пострадал водитель автомобиля. Самолет, принадлежащий компании Nordwind Airlines, в момент столкновения был пуст. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Причиной произошедшего могло стать плохое самочувствие водителя автомобиля-погрузчика.

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