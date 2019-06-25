Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта во Франции

Пассажирский самолет Boeing 777 врезался в здание аэропорта в Ницце, Франция. Об этом сообщает Daily Star.
Инцидент произошел в понедельник, 24 июня. После посадки лайнер авиакомпании Kuwait Airways задел левым крылом арку центрального моста, проходящего от здания воздушной гавани до площади.
По информации авиакомпании, среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет. В настоящий момент ведется расследование произошедшего.
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