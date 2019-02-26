В Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Частный самолет авиакомпании Jet Air Group совершил неудачную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Бизнес-джет Gulfstream следовал по маршруту Баку — Москва. На его борту находились двое членов экипажа и трое пассажиров: Ария Ахмадова, Валентина Давыдовская и Асиф Алакбаров. Никто из путешественников не пострадал.

Ранее в феврале частный самолет Hawker Beechcraft 400XP выскользнул за пределы взлетно-посадочной полосы и выкатился на трассу. Лайнер врезался носом в ограждение на магистрали и перекрыл левую полосу дорожного движения. Инцидент произошел в муниципальном аэропорту Ричмонда, штат Индиана, США.

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