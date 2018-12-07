Пассажирский лайнер вынесло за пределы посадочной полосы из-за дождя

Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airline оказался за пределами взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел, когда лайнер, перевозивший 117 человек, совершал посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. На скользкой поверхности самолет занесло, и он выкатился за границы ВПП, однако смог остановиться, и никто не пострадал.

Один из пассажиров поделился фотографией случившегося в Instagram-аккаунте. «Мы живы. Самолет был в паре метров от стоянки с машинами. Безумие», — написал он.

В сентябре самолет авиакомпании Air Niugini упал в море после неудачной попытки пилота приземлиться в аэропорту Вено (Микронезия). Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737-800, перевозившим 46 пассажиров из штата Понпеи в штат Трук. По словам очевидцев, самолет не долетел до ВПП.

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