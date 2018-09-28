Пассажирский самолет промахнулся мимо посадочной полосы и свалился в море

Самолет авиакомпании Air Niugini упал в море после неудачной попытки пилота приземлиться в аэропорту Вено (Микронезия). Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737-800, перевозившим 46 пассажиров из штата Понпеи в штат Трук. По словам очевидцев, самолет приземлялся слишком медленно, не долетел до взлетно-посадочной полосы и в итоге упал в море. Местные жители бросились к лайнеру на рыбацких лодках, и всех пассажиров удалось спасти.
Один из них, Билл Джейнс, рассказал о своих впечатлениях от этого перелета. «Это было просто сюрреалистично. Я был уверен, что мы приземлились, но потом увидел, как вода заливается в отверстие в боковой части лайнера», — поделился Джейнс. Он также добавил, что все пассажиры были в воде по пояс и использовали аварийный выход для эвакуации. «К сожалению, члены экипажа запаниковали и начали кричать, но я старался сохранять спокойствие и помогать другим», — заключил он.