Пассажирский самолет промахнулся мимо посадочной полосы и свалился в море

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Самолет авиакомпании Air Niugini упал в море после неудачной попытки пилота приземлиться в аэропорту Вено (Микронезия). Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737-800, перевозившим 46 пассажиров из штата Понпеи в штат Трук. По словам очевидцев, самолет приземлялся слишком медленно, не долетел до взлетно-посадочной полосы и в итоге упал в море. Местные жители бросились к лайнеру на рыбацких лодках, и всех пассажиров удалось спасти.

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 28 сентября 2018, 05:54

Один из них, Билл Джейнс, рассказал о своих впечатлениях от этого перелета. «Это было просто сюрреалистично. Я был уверен, что мы приземлились, но потом увидел, как вода заливается в отверстие в боковой части лайнера», — поделился Джейнс. Он также добавил, что все пассажиры были в воде по пояс и использовали аварийный выход для эвакуации. «К сожалению, члены экипажа запаниковали и начали кричать, но я старался сохранять спокойствие и помогать другим», — заключил он.

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