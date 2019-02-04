В московском аэропорту самолет укатился без пилота

В московском аэропорту Домодедово самолет Airbus A321 укатился с места стоянки без пилота. Об этом пишет РИА Новости.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. Лайнер выкатился на грунт через междурядье совмещенного перрона. Представители Домодедово сообщили, что самолет сдвинулся незначительно. Сотрудники аэропорта оперативно вернули его на место без повреждений.

В декабре 2018 года самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. По словам директора аэропорта Павла Рябикина, при выруливании самолет сбил фонари.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!