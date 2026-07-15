Премьерство Стармера назвали словом на букву «П»

Bloomberg: Премьерство Стармера трудно не назвать провалом

Пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании закончилось провалом. Такое мнение выразил профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл, его слова передает Bloomberg.

«[При оценке итогов премьерства Стармера] очень трудно отделаться от слова на букву “П”, то есть “провал”. Премьер-министр, который пришел в парламент с таким подавляющим большинством, не должен уходить всего через два года», — заявил Бейл.

Отмечается, что «падение» Стармера началось в первые дни его пребывания у власти. Это случилось из-за проведения непопулярной политики, например, в экономической сфере, что «задало тон» и способствовало снижению его рейтингов.

Кир Стармер заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании в понедельник, 22 июня.