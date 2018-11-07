Самолет приземлился «на брюхо» и попал на видео

Прибывший из Чикаго грузовой Boeing 747-400 SkyLease выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в канадском аэропорту Галифакс Станфилд. Об этом сообщает портал Airways.

Инцидент произошел в среду, 7 ноября. Направлявшийся из США в Китай самолет совершил посадку в Галифаксе, чтобы забрать груз. Из-за неудачного приземления авиалайнер выкатился за пределы ВПП приблизительно на 50 метров. По данным очевидцев, возгорания не последовало.

Пятеро находившихся на борту членов экипажа получили незначительные травмы и были доставлены в ближайшую больницу для осмотра. После случившегося аэропорт Галифакс Станфилд сообщил об отмене рейсов и временно приостановил работу.

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В сентябре самолет авиакомпании Air Niugini упал в море после неудачной попытки пилота приземлиться в аэропорту Вено (Микронезия). Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737-800, перевозившим 46 пассажиров из штата Понпеи в штат Трук.

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