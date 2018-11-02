Пилот заподозрил бога в благополучной посадке падающего самолета

Американский пилот чудом посадил самолет на шоссе и заявил, что ему помог господь бог. Об этом сообщает Fox News.

Летчик, управлявший лайнером Piper PA-28, направлялся со студентом-пилотом из Смитфилда в Уилсон, Северная Каролина. Когда у их машины возникли технические неполадки, пилот принял решение совершить аварийную посадку прямо на дороге.

Ему удалось приземлить самолет на трассе Interstate 95, а когда его спросили о подробностях аварийной посадки, признался, что на самом деле самолет посадил сам господь бог.

По словам дорожного патруля Северной Каролины, служба быстрого реагирования немедленно прибыла на место происшествия. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

В июне девушке-пилоту пришлось посадить самолет прямо на автостраду на юге Калифорнии, США из-за сломавшегося двигателя. Пилот приземлялась на шоссе в час пик, но ей удалось ни с кем не столкнуться. На видео с места событий запечатлено, как автомобили разъезжаются в разные стороны, чтобы уступить дорогу самолету.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!