Белорусский самолет сбил украинские фонари и устроил переполох в аэропорту

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает издание «Вести Украина» со ссылкой на директора аэропорта Павла Рябикина.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 декабря. По словам Рябикина, при выруливании самолет «Белавиа» сбил фонари. «Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. (...) На время ЧП был напряженный период в работе Борисполя, одиннадцать самолетов было перенаправлено в другие аэропорты», — добавил он.

При этом издание обращает внимание, что некоторые рейсы в Борисполь отменены, другие — перенаправлены в Киев (Жуляны). Ряд самолетов летит на посадку во Львов, Харьков и Одессу.

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На данный момент аэропорт работает в режиме ограниченной видимости.

В ноябре самолет авиакомпании VietJet Air совершил жесткую посадку во Вьетнаме после поломки переднего шасси. В результате происшествия несколько человек получили травмы. Инцидент произошел вечером в четверг, 29 ноября, когда Airbus A321 совершал перелет из южного Хошимина в город Буонматхуот центральной провинции Даклак.

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