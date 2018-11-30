Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси

Самолет авиакомпании VietJet Air совершил жесткую посадку во Вьетнаме после поломки переднего шасси. В результате происшествия несколько человек получили травмы. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел вечером в четверг, 29 ноября, когда Airbus A321 совершал перелет из южного Хошимина в город Буонматхуот центральной провинции Даклак. По данным Управления гражданской авиации, при посадке у авиалайнера, перевозившего 207 пассажиров, возникли серьезные проблемы с двумя передними колесами.

Пилотам удалось посадить самолет, и члены экипажа эвакуировали всех пассажиров по надувным трапам. В результате жесткой посадки шесть человек получили травмы и были немедленно доставлены в больницу.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

Ранее в ноябре в канадском городе Стивенвилль пассажирский самолет приземлился без переднего шасси. На борту самолета авиакомпании Provincial Airlines находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!