Самолет в Канаде приземлился без переднего шасси

В канадском городе Стивенвилль пассажирский самолет приземлился без переднего шасси. Об этом сообщает CTV.

На борту самолета авиакомпании Provincial Airlines находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

По словам пассажира Джина Бабба (Gene Babb), выходя из самолета, некоторые люди плакали, однако они делали это больше из-за облегчения, чем из-за страха.

«Это было совсем не так, как я ожидал. (...) Посадка была очень мягкой, при остановке был лишь маленький толчок», — поделился он.

Ранее в ноябре самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в Норильске. Во время посадки у него не вышли закрылки, но перед приземлением механизм все-таки сработал.

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