Самолет с 200 пассажирами не смог выпустить закрылки при посадке в Норильске

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar совершил аварийную посадку в Норильске. На борту находились 166 взрослых пассажиров, 20 детей и шесть членов экипажа — всего 192 человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Лайнер вылетел из московского аэропорта «Домодедово». Когда он заходил на посадку, не вышли закрылки, но перед приземлением механизм все-таки сработал, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По словам Горбуновой, самолет приземлился благополучно, никто не пострадал, но обратный рейс в Москву перенесли на два часа, так как компания решила проверить воздушное судно. Пассажиров отправят резервным бортом.

Красноярские следователи начали проверку после инцидента.

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