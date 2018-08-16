Российский самолет сел в Турции со сломанным двигателем

Самолет российской авиакомпании NordWind, следовавший из города Монастира (Тунис) в Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку в турецкой Анталье. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как уточнили в аэропорту, авиалайнер Boeing 737, перевозивший 150 россиян, столкнулся с поломкой одного из двигателей, после чего командир воздушного судна запросил посадку в ближайшем аэропорту.
Пассажиры ожидают резервный борт, информации о пострадавших нет.
В июне самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Новосибирска в Анталью, совершил посадку во время грозы при сложных метеоусловиях в аэропорту Даламан и, по словам пассажиров, «избежал крушения».
Свидетели рассказали, что капитан лайнера пытался неоднократно посадить его, несмотря на то что по инструкции ему следовало лететь на другой аэродром.