Аварийная посадка вынудила россиян успокоить нервы коньяком

Летевшие из Антальи российские туристы сняли видеоролик после того, как самолет турецкой авиакомпании Onur Air совершил аварийную посадку в Волгограде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы рассказали в ролике, что многие чувствовали себя плохо, некоторые плакали, а кислородные маски не работали во время инцидента. Снявшая эти кадры Оксана Федорова характеризует случившееся словами «кошмар» и «дурдом».

Автор видео также сообщила, что один из туристов пил коньяк, чтобы успокоиться, и наливал его другим пассажирам.

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Ранее 21 мая сообщалось, что пассажиры лайнера Airbus A321, совершавшего ночной перелет из турецкой Антальи в Челябинск, записали видео из самолета во время аварийной посадки после разгерметизации салона. На кадрах часть пассажиров сидит, надев кислородные маски, в салоне очень шумно и громко плачут маленькие дети. Автор ролика иронично поздравляет своего друга, сидящего через проход, с днем рождения и характеризует ситуацию вокруг как ужас.

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