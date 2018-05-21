Пассажиры разгерметизированного самолета записали послание

112 / Telegram

Пассажиры самолета турецкой авиакомпании Onur Air, разгерметизировавшегося в воздухе, записали видео из салона. Ролик публикует Telegram-канал 112.

На кадрах часть пассажиров сидит, надев кислородные маски, в салоне очень шумно и громко плачут маленькие дети. Автор ролика иронично поздравляет своего друга, сидящего через проход, с днем рождения, и характеризует ситуацию вокруг как «ужас».

По данным РИА Новости, лайнер Airbus A321 совершал ночной перелет из турецкой Антальи в Челябинск. На борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Из-за ЧП пилоту пришлось экстренно приземлиться в Волгограде. В аэропорту приземления причиной назвали разгерметизацию салона, в Челябинске сообщили о технической неисправности. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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