Самолет в Петербурге прервал взлет из-за проблем с двигателем

В санкт-петербургском аэропорту Пулково Boeing 737 авиакомпании «Алроса» прервал взлет из-за проблем с двигателем, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Лайнер должен был вылететь в Мирный. «При разбеге на взлет остановился, вернулся на стоянку, пассажиры (156 человек) покинули самолет», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Утром 19 мая у Boeing 737, летевшего в Астрахань, отказал один из двигателей, это произошло над Воронежем. Самолет вернулся в московский аэропорт Внуково и успешно приземлился на одном двигателе, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

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