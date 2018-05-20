При крушении самолета в Ленинградской области погиб один человек

В Ленинградской области самолет Су-29 совершил жесткую посадку. В результате погиб пилот воздушного судна — 60-летний житель Петербурга, сообщает СК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Су-29 потерпел крушение в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее также сообщалось, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково Boeing 737 авиакомпании «Алроса» прервал взлет из-за проблем с двигателем.

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