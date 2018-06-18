Россияне рассказали о жуткой посадке летевшего в Турцию самолета

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Новосибирска в Анталью, совершил аварийную посадку во время грозы в аэропорту Даламан и, по словам пассажиров, чудом избежал катастрофы. Об этом сообщает справочно-информационный портал НГС.

«Темнеет в глазах, руки немеют. Провал. Тишина. Затем снова гул самолета. Мой рюкзак под потолком, я пытаюсь его достать рукой, но не могу, и он падает. Чей-то телефон прилетел в голову соседке через ряд. Я простился со всеми. Вот-вот думал разломится корпус, и все полетим вниз. И так 1,5 часа мучений. Четыре-пять попыток он делал, [чтобы] сесть. Когда сели, вызвали скорую: мне, еще мужчине и женщине. Она обвешалась крестиками. Надеюсь, она не сошла с ума», — поделился пассажир Иван Голушко.

«Зачем капитан четыре раза пытался посадить в самую грозу — непонятно. По инструкции (со слов бортпроводников) после второй попытки он должен лететь на другой аэродром. Но вроде бы руководство приказало из-за больших финансовых потерь», — добавил он.

«Когда мы прилетели на этот запасной аэродром (аэропорт Даламан), оказалось, что никакой информации (о рейсе) нет и никому это не нужно, представитель авиакомпании не приехал вообще. Никто не дал никаких объяснений. Куда бы мы ни звонили, нам говорили: "Да, ваш самолет ушел на запасной аэродром". Когда мы приземлились, пилот, делая остановки после каждого слова, сказал: "Мы дозаправимся и полетим обратно". И больше пилот не говорил ни с кем», — пожаловался другой пассажир Андрей Голодов.

Как сообщили очевидцы, из аэропорта Даламан в Анталью их довезли на автобусах.

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В мае летевшие из Антальи российские туристы сняли видеоролик после того, как самолет турецкой авиакомпании Onur Air совершил аварийную посадку в Волгограде. Очевидцы рассказали в ролике, что многие чувствовали себя плохо, некоторые плакали, а кислородные маски не работали во время инцидента.

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