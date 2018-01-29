Самолет аварийно сел на оживленную трассу в США

Небольшой самолет экстренно приземлился на оживленной автомагистрали недалеко от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает NBC Los Angeles. Видео стоящего на обочине воздушного судна было опубликовано в Twitter.

Как передает издание, речь идет о самолете Beechcraft Bonanza. 24-летний пилот Иззи Слод и его пассажир летели из Сан-Диего в Ван-Найс, когда возникли проблемы с двигателем — он отключился, а перезапустить его не получилось. В итоге молодой человек принял решение приземляться на автотрассу. Ему удалось избежать столкновений с машинами и остановить самолет у обочины.

«У тебя нет выбора, есть минута, может, две, чтобы что-то придумать. (...) Я не знал, получится ли», — поделился Слод с журналистами.

Из-за произошедшего полиция перекрывала одну из полос на трассе. Позднее самолет отбуксировали с места приземления.

Ранее в январе пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа, несмотря на сильный ураган «Фредерике». Шторм едва не развернул самолет, однако лайнер все же смог приземлиться.

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