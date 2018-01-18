Приземление боевых самолетов на автодорогу попало на видео

Минобороны показало тренировку военных пилотов по приземлению боевых машин на автомобильную дорогу в Ростовской области. Видеоролик размещен на YouTube.

В аннотации к видео указано, что два истребителя Су-30М2 и бомбардировщик Су-34 впервые отработали посадку на автодорогу шириной 18 метров. Из-за сложных метеоусловий посадка осуществлялась конвейерным способом, то есть без полной остановки — самолеты снижались, касались земли и вновь набирали высоту. Ранее такой маневр был под силу лишь штурмовикам.

За штурвалом одного из истребителей находился командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

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