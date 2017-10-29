Показаны возможности Су-30СМ

Видео: Минобороны России / Facebook

Минобороны России на странице в Facebook опубликовало видеозапись, на которой демонстрируются возможности Су-30СМ, двухместного многоцелевого истребителя поколения 4+.

«Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют летчикам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе "колокол", "кобра", "плоский штопор", петля Нестерова в боевом порядке "ромб"», — утверждают военные.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», разработан на базе экспортного самолета Су-30МКМ, который в свою очередь является версией истребителя Су-30МКИ, созданного по заказу Индии. Состоит на вооружении десяти стран мира.