Казахстан собрался приобрести у России еще 12 истребителей Су-30СМ

Казахстан намерен приобрести у России еще одну партию истребителей Су-30СМ, передает ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

«В июне 2017 года от казахстанской стороны также получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года», — рассказал Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2017.

По его словам, в 2016 году Астане были переданы два самолета Су-30СМ. «В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ», — добавил Шугаев.

Первые четыре самолета этого типа, заказанные Казахстаном в 2014 году, были получены еще в апреле 2015-го. Объем контракта составил около пяти миллиардов рублей. Истребители переданы в состав 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана в Талды-Кургане.

Таким образом, на данный момент ВВС Казахстана оперируют шестью самолетами типа Су-30СМ.

В декабре 2015 года «Ведомости» анонсировали продолжение закупок. Издание сообщило о том, что готовится поставка еще семи бортов на общую сумму 10 миллиардов рублей. Всего, как сообщили газете военные источники в Казахстане, планируется получить из России 24 самолета Су-30СМ.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», разработан на базе экспортного самолета Су-30МКМ, который в свою очередь является версией истребителя Су-30МКИ, разработанного по заказу Индии (с 1999 года заказчику передано свыше 200 машин, заказано 272).