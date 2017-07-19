«МиГ» подписал с Казахстаном соглашение о продвижении истребителя МиГ-35

На авиасалоне МАКС-2017 между руководством РСК «МиГ» и национальной компанией «Казахстан Инжиниринг» подписано соглашение о совместном продвижении истребителя МиГ-35. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соглашение также касается договоренности о создании на территории Республики Казахстан полноценного сервисного центра, занимающегося авиатехникой производства РСК «МиГ». Кроме того, планируется локализация производства отдельных узлов и агрегатов в Казахстане.

Также договор предусматривает программу подготовки инженерно-технического состава.

Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» создана в 2003 году. Она является оператором государственной политики Астаны в области разработки и выпуска машиностроительной продукции оборонного назначения, а также оборудования для нефтегазовой, транспортной, сельскохозяйственной и энергетической отраслей.

РСК «МиГ» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и консолидирует научно-техническую и производственную кооперацию советского ОКБ Микояна. Выручка в 2016 году 56,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,6 миллиарда. Основные образцы выпускаемой продукции: истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-29М/М2, МиГ-35. В перспективе будет налажен выпуск агрегатов и общая сборка самолетов Ил-114. Ведется модернизация и сервисное сопровождение ранее произведенной авиатехники (МиГ-29, МиГ-31).