Россия поставит в Казахстан боевые вертолеты Ми-35М

До 2019 года Казахстан получит из России еще четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее, в конце 2016 года, Казахстану уже были переданы четыре машины этого типа.

Техника поставлена по контракту, предположительно, заключенному в 2015 году с «Рособоронэкспортом», исполнитель — компания «Роствертол» из состава холдинга «Вертолеты России». Официально о сделке сообщалось только летом 2016 года на выставке KADEX в Алма-Ате.

В сентябре 2016 года казахстанские военные заявляли, что намерены подписать контракт еще на четыре такие машины.

Ми-35М — глубоко модернизированный вариант многоцелевого ударного вертолета Ми-24ВМ, разработан Московским вертолетным заводом и серийно выпускается на «Роствертоле» с 2005 года.

Вертолет отличается рядом конструктивных изменений, включая X-образный рулевой винт вместо трехлопастного, укороченное крыло, а также неубирающееся шасси. Машина оснащена новым прицельно-навигационным комплексом, включающим в себя тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор, а также системой электронной индикации с многофункциональными цветными дисплеями.

Помимо Казахстана, вертолет поставлялся в Азербайджан, Бразилию, Нигерию, Венесуэлу и Ирак. С 2011 года машину получают также и ВВС России.