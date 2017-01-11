Казахстан приобрел четыре боевых вертолета Ми-35М

Холдинг «Вертолеты России» в 2018 году поставит министерству обороны Казахстана четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Контракт заключен в рамках практической реализации договора между странами о военно-техническом сотрудничестве. Расчеты предусмотрены в российских рублях. В соответствии с договором проводится замещение военного парка вертолетной техники, эксплуатирующейся в Казахстане, на современные образцы.

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О планах Казахстана закупить вертолеты Ми-35М стало известно в июне 2016 года. 1 июня замглавы холдинга «Вертолеты России» Александр Щербинин сообщил о начале поставок вертолетов Ми-35М в Казахстан в конце 2016 года. На следующий день замминистра обороны Казахстана Окас Сапаров уточнил, что страна приобрела четыре машины.

Ми-35М — глубоко модернизированный вариант многоцелевого ударного вертолета Ми-24ВМ, разработан Московским вертолетным заводом и серийно выпускается на «Роствертоле» с 2005 года. Вертолет отличается рядом конструктивных изменений, включая X-образный рулевой винт вместо трехлопастного, укороченное крыло, а также неубирающееся шасси. Машина оснащена новым прицельно-навигационным комплексом, включающим в себя тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор, а также системой электронной индикации с многофункциональными цветными дисплеями.

Вертолет поставлялся в Азербайджан, Бразилию, Венесуэлу и Ирак. С 2011 года машину получают также и ВВС России.