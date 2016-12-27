Казахстан получил из России новую партию Су-30СМ

Силы воздушной обороны Казахстана получили новую партию многофункицональных истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в министерстве обороны республики.

Объем переданной партии не разглашается. По данным споттерских сайтов, речь может идти о двух машинах (бортовые номера «05» и «06» красные), выпущенных на Иркутском авиазаводе осенью 2016 года.

Первые четыре самолета этого типа были заказаны Казахстаном в 2014 году и получены в апреле 2015-го. Объем контракта составил около пяти миллиардов рублей. Истребители были переданы в состав 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана в Талды-Кургане.

В декабре 2015 года «Ведомости» анонсировали продолжение закупок самолетов Су-30СМ. Издание сообщило о том, что готовится поставка еще семи бортов на общую сумму 10 миллиардов рублей. Всего, как сообщили газете военные источники в Казахстане, планируется получить из России 24 самолета Су-30СМ.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», разработан на базе экспортного самолета Су-30МКМ, который в свою очередь является версией истребителя Су-30МКИ, разработанного по заказу Индии (с 1999 года заказчику передано свыше 200 машин, заказано 272).

Кроме Индии самолет используется ВВС Алжира (44 в версии Су-30МКИ(А) поставлены и еще 14 заказаны), Малайзии (передано 18 единиц в версии Су-30МКМ). В версии Су-30СМ истребитель заказывался Воздушно-космическими силами (ВКС) России и морской авиацией Военно-морского флота России.