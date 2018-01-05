Названо число полученных российскими военными самолетов

Российские Вооруженные силы в 2017 году получили 43 боевых самолета нового производства. Такие данные приводятся в блоге bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий.

В частности, в распоряжении Воздушно-космических сил (ВКС) оказались 12 многофункциональных двухместных истребителей Су-30СМ, еще пять таких машин поставлены в Морскую авиацию ВМФ России.

Суммарно с 2012 года российские военные получили 100 Су-30СМ. Это истребитель стал второй в постсоветское время боевой машиной, поставленной в войска в количестве 100 и более единиц (первым был фронтовой бомбардировщик Су-34).

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Кроме того, в 2017-м ВКС получили 16 Су-34 и 10 истребителей Су-35С. Также для Министерства обороны в минувшем году были изготовлены шесть учебно-боевых самолетов Як-130.

На экспорт российские предприятия поставили 33 боевых самолета новой постройки: 15 МиГ-29М/МиГ-29М2 отправились в Египет, шесть Су-30МКИ(А) доставлены в Алжир, два Су-30СМ — в Казахстан, десять Су-35 — в Китай.

Рекордным по количеству переданных в войска боевых машин стал 2014 год (данные предоставлены с 2008 года — прим. «Ленты.ру»). Тогда в распоряжении Минобороны оказался 81 самолет (без учета 20 Як-130).

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