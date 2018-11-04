В российском аэропорту экстренно сел самолет с трещиной в лобовом стекле

Следователи начали проверку по аварийной посадке в красноярском аэропорту Емельяново пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании NordStar с трещиной в лобовом стекле. Об этом сообщается Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Командир воздушного судна, летевшего из Новосибирска в китайский город Санья (расположен на острове Хайнань), после взлета обнаружил трещину на лобовом стекле, которая возникла в процессе полета. По этой причине командир принял решение посадить самолет.

Около 17:30 по красноярскому времени (13:30 по Москве) после выработки топлива самолет со 167 пассажирами и 7 членами экипажа благополучно приземлился в Емельяново. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

РИА Новости отмечает, что пассажиры улетели в Китай резервным бортом.

В середине октября экипаж самолета, летевшего рейсом Сочи — Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной тому стал 35-летний дебошир из Санкт-Петербурга, который в ходе полета нецензурно ругался, грубил и вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам. После посадки сотрудники полиции задержали мужчину и возбудили против него дело об административном правонарушении.

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