Российские туристы пострадали при жесткой посадке вертолета в Таджикистане

Вертолет Ми-8, перевозивший альпинистов из России, совершил жесткую посадку на пике Исмоли Сомони в Таджикистане из-за плохих погодных условий, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вертолетную спасательную службу на аэродроме Лахш.

Всего на борту вертолета было 13 российских альпинистов, один испанец и один белорус, а также три члена экипажа. Восемь путешественников и двое летчиков находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской транспортировке, остальные пассажиры были эвакуированы спасателями.

«Началась спасательная операция. Пятеро альпинистов — россиян и один бортмеханик — самостоятельно поднялись на борт спасательного вертолета. Им оказывают медицинскую помощь», — уточнили в спасательной службе.

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«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон контролирует спасательную операцию. Все мероприятия, которые происходят в рамках спасательно-аварийной операции, находятся под контролем главы государства. Для проведения поисково-спасательных работ задействовано уже три вертолета и также создано три штаба», — сообщила начальник пресс-центра Комиссии по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

Ранее, 12 августа, стало известно, что четверо туристов не могут спуститься с вершины горы Ак-Кем (Республика Алтай) высотой 4,1 тысячи метров. Эвакуировать туристов пока не представляется возможным: в горах идет дождь со снегом и сильным ветром.

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