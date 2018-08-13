Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли три альпиниста и два члена экипажа, сообщила «Интерфаксу» представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

«Все трое альпинистов, что погибли при жесткой посадке вертолета, — россияне», — уточнила она.

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На борту вертолета находились 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец), а также три члена экипажа.

Юсуфи добавила, что вертолет совершил жесткую посадку на высоте 4,5 тысячи метров, причиной которой были плохие метеоусловия: сильный ветер и плохая видимость.

Ранее 13 августа сообщалось, что вертолет Ми-8, перевозивший альпинистов из России, совершил жесткую посадку на пике Исмоили Сомони в Таджикистане из-за плохих погодных условий, в результате чего пострадали несколько человек.

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