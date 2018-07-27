В Пакистане погиб российский турист

Российский путешественник Сергей Глазунов из Иркутска сорвался с горы в Пакистане и погиб. Об этом сообщает информационный портал Usolie.info.

Инцидент произошел, когда Глазунов совершал восхождение на вершину Латок 1 высотой 7145 метров с напарником из Санкт-Петербурга Александром Гуковым, который до сих пор находится в горах. Спасатели пытаются вытащить второго альпиниста, однако плохие метеоусловия осложняют операцию. Последним сообщением от Гукова было: «Настроение не боевое. Никто меня не спасет». Ранее альпинист писал, что у него разряжается аккумулятор.

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12 июля альпинист из Петербурга попал под камнепад во время похода в Кабардино-Балкарии и погиб. Инцидент произошел, когда группа из четырех альпинистов спускалась с вершины Архимед в Черекском районе. На самого старшего участника группы 50-летнего Дмитрия Матушкина свалился большой камень, в результате чего он скончался.

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