Российский альпинист ждал помощи на Кавказе и умер

Российский альпинист из Рязани умер в походе в Северной Осетии. Об этом в понедельник, 18 июня, передает «Интерфакс».

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17 июня группа рязанских альпинистов, совершавших восхождение на гору Казбек, вызвала спасательный отряд после того, как один из путешественников потерял сознание. Спасатели выдвинулись на помощь россиянам, однако прибыть они должны были только 18 июня. Потерявший сознание альпинист не дождался помощи и умер из-за отека легкого.

«К сожалению, альпинист скончался. Группа спасателей продолжает восхождение. Всего в группе альпинистов семь человек», — уточнил источник агентства.

В мае путешественник из Башкирии погиб из-за горной болезни и переохлаждения при попытке покорить Эверест. Рустем Амиров, который несколько раз совершал восхождение на Эльбрус, пик Ленина и Хан-Тенгри, писал о своем путешествии в Instagram. Последний пост, в котором он говорил о том, что готов к «решающему штурму вершины», был опубликован 13 мая. О гибели альпиниста сообщила его жена Галина Амирова.

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