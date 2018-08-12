Четверо туристов остались замерзать на алтайской горе

Четверо туристов не могут спуститься с вершины горы Ак-Кем (Республика Алтай) высотой 4,1 тысячи метров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Тургруппа смогла сообщить о своем бедственном положении по спутниковому телефону. На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Туристы замерзают, самостоятельно спуститься с горы не могут», — говорится в сообщении.

Эвакуировать туристов пока не представляется возможным: в горах идет дождь со снегом и сильным ветром.

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В условиях нормальной погоды пеший путь до тургруппы у альпинистов занял бы три дня, но сейчас его невозможно преодолеть из-за обледенения скальной породы. «Если погода в горах нормализуется, вылет вертолета мы можем планировать не ранее утра 13 августа. Все меры, которые возможно принять экстренно, приняты», — сказал старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий.

По его словам, к эвакуации все готово, но ситуация для спасательной операции в настоящее время крайне неблагоприятная. «Туристам необходимо держаться», — сказал он и добавил, что группа находится на связи со спасательным постом, ей дают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях.

В начале августа при спуске с вершины Ак-Тру на Алтае с горы сорвались двое альпинистов — из Новосибирска и Новокузнецка. Как сообщал портал «Новости Горного Алтая», они получили серьезные травмы и не могли передвигаться самостоятельно. Позднее один из них, получивший тяжелые ушибы головы и лица, умер.

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