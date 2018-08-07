Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян

Британская путешественница Сэди Уайтлокс (Sadie Whitelocks) рассказала в своей колонке о подъеме на Монблан. Об этом сообщает Daily Mail.

Уайтлокс рассказала, что подъем на самый высокий пик Альп — Монблан (4810 метров) — дался ей с большим трудом. Перед восхождением она провела неделю в альпинистской школе. Во время подъема один из участников группы, с которой британка совершала восхождение, почувствовал себя плохо, и его пришлось эвакуировать на вертолете.

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На высоте чуть более трех тысяч метров в так называемой Refuge du Goûter (Хижине Гуте) Уайтлокс обнаружила российских туристов, которые, по ее словам, распивали шампанское из гигантской бутылки-жеробоам емкостью три литра. Стоимость бутылки, по оценке британки, составляла более двух тысяч долларов.

В июле 2018 года в Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, несколько дней прождавшего помощи на горе Латок 1. Экстремал доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Гуков совершал восхождение на вершину Латок 1 высотой 7145 метров с напарником Сергеем Глазуновым, который 27 июля сорвался с горы и погиб.

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