В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, несколько дней прождавшего помощи на горе Латок 1. Об этом в своем Facebook сообщила участвовавшая в операции Анна Пиунова, выложив совместное фото с пострадавшим.

Экстремал доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее добраться до альпиниста вертолетами было невозможно из-за плохих метеоусловий.

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Гуков совершал восхождение на вершину Латок 1 высотой 7145 метров с напарником Сергеем Глазуновым. 27 июля стало известно, что Глазунов сорвался с горы и погиб. Тогда последним сообщением от Гукова было: «Настроение не боевое. Никто меня не спасет». До этого альпинист писал, что у него разряжается аккумулятор.

12 июля альпинист из Петербурга Дмитрий Матушкин попал под камнепад во время похода в Кабардино-Балкарии и погиб. Инцидент произошел, когда группа из четырех альпинистов спускалась с вершины Архимед в Черекском районе.

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