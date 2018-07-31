В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, несколько дней прождавшего помощи на горе Латок 1. Об этом в своем Facebook сообщила участвовавшая в операции Анна Пиунова, выложив совместное фото с пострадавшим.
Экстремал доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее добраться до альпиниста вертолетами было невозможно из-за плохих метеоусловий.
Гуков совершал восхождение на вершину Латок 1 высотой 7145 метров с напарником Сергеем Глазуновым. 27 июля стало известно, что Глазунов сорвался с горы и погиб. Тогда последним сообщением от Гукова было: «Настроение не боевое. Никто меня не спасет». До этого альпинист писал, что у него разряжается аккумулятор.
12 июля альпинист из Петербурга Дмитрий Матушкин попал под камнепад во время похода в Кабардино-Балкарии и погиб. Инцидент произошел, когда группа из четырех альпинистов спускалась с вершины Архимед в Черекском районе.