Польский лыжник первым в мире скатился с самой опасной вершины Земли

Польский экстремал Анджей Баргел первым в мире спустился с горной вершины Чогори на горных лыжах. Об этом сообщает The Mirror.

30-летний спортсмен спустился с высоты почти 8,5 тысячи метров. До этого ни одному экстремалу не удавалось пройти всю дистанцию: четверть из пытавшихся преодолеть ее погибла, а остальные не сумели полностью осилить спуск.

Чогори, также известная как К2, — вторая по высоте вершина мира после Эвереста. Находится на границе Китая и Пакистана. Среди альпинистов Чогори известна сложностью покорения. Восхождения на вершину часто оборачиваются смертельными случаями. The Independent назвала Чогори «самой опасной вершиной» Земли из-за того, что на ее склонах погибло наибольшее количество людей по сравнению с другими возвышенностями.

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