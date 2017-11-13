Французский горнолыжник погиб на тренировке в Канаде

Французский горнолыжник Давид Пуассон погиб в горах Канады во время тренировки. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает Reuters.

35-летний спортсмен разбился при спуске с горы. Трагедия произошла на горнолыжном курорте Накиска.

В 2013 году Пуассон завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на чемпионате мира в австрийском Шладминге. Спортсмен был участником Олимпийских игр-2010 в Ванкувере, и Олимпиады-2014 в Сочи, а также четырех чемпионатов мира.

11 ноября в Непале погиб российский и советский альпинист и бейсджампер Валерий Розов. 52-летний экстремал скончался во время прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.