В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов

В Непале погиб российский и советский альпинист и бейсджампер Валерий Розов. Об этом «Ленте.ру» рассказал близкий друг семьи спортсмена.

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Собеседник уточнил, что 52-летний экстремал скончался после прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.

В октябре 2016 года Розов побил мировой рекорд по высоте бейс-прыжка, начав полет с отметки 7700 метров над уровнем моря с гималайской вершины на границе Китая и Непала. Он провел в свободном падении 90 секунд и приземлился на леднике на высоте 6000 метров над уровнем моря.