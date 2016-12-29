Прыжок в вингсьюте с четырехкилометровой высоты сняли на видео

Двое французских экстремалов совершили прыжок с горы высотой почти четыре тысячи метров с так называемым костюмом-крылом или вингсьютом. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее видеозапись произошедшего.

Фред Фюжен (Fred Fugen) и Винс Реффе (Vince Reffet) на вертолете поднялись на одну из вершин Доломитовых Альп на северо-востоке Италии, а затем спрыгнули оттуда. Скорость их полета составила около 161 километра в час.

Во время падения бейсджамперы выполняли различные трюки. Французов снимал на камеру их товарищ, который также прыгнул вместе с ними. По словам экстремалов, на подготовку у них ушло несколько недель.

