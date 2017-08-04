Погиб проходивший по делу о раскрашенной звезде московской высотки бейсджампер

В Швейцарии погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов. Об этом, как пишут «Известия», сообщил его отец в Twitter.

«27 июля в горах Швейцарии при выполнении бейс-прыжка погиб мой сын Алексей», — говорится в публикации.

Других подробностей произошедшего пока нет.

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В сентябре 2015 года Таганский суд столицы оправдал Широкожухова и еще трех бейсджамперов по делу о хулиганстве и вандализме. Их считали сочастниками акции, которую устроил украинский руфер Павел Ушивец по прозвищу Мустанг: летом 2014 года часть звезды желтого цвета, венчающую высотное здание на Котельнической набережной в Москве, была окрашена в синий цвет. Там же вывесили флаг Украины.

Мустанг скрылся на родине и объявлен в розыск. Пятого фигуранта дела приговорили к двум годам и трем месяцам заключения. Позднее ему заменили реальный срок на ограничение свободы.