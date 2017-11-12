Тренер прокомментировал смерть российского бейсджампера Розова

Погибший российский бейсджампер Валерий Розов был очень расчетливым спортсменом и всегда тщательно продумывал каждый свой прыжок. Об этом рассказал главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть поговорка: бейсджампинг — это дорога в один конец. Но никогда не верилось, что это случится с Валерой, он всегда возвращался. Даже мысли ни у кого не возникало, что с ним может что-то случиться. Он, обладая богатейшим опытом, ко всему подходил очень расчетливо и грамотно», — сказал Ниязов.

По словам тренера, подробностей ЧП пока нет. «Мы знаем, что он должен был совершить прыжок. Я думаю, если тело найдут, то Валеру обязательно похоронят в России», — добавил он.

О смерти Розова стало известно 11 ноября, 52-летний экстремал погиб во время прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.

Розов — двукратный чемпион мира по парашютному спорту, победитель чемпионата Европы и Кубка мира по альпинизму, а также рекордсмен мира по парашютному спорту. В октябре 2016 года он побил мировой рекорд по высоте бейс-прыжка, начав полет с отметки 7700 метров над уровнем моря с гималайской вершины на границе Китая и Непала. Он провел в свободном падении 90 секунд и приземлился на ледник на высоте 6000 метров над уровнем моря.