В Египте исламисты убили футболиста

В Египте убит футболист клуба второго дивизиона «Эль-Канах» Ибраим Конша. Об этом говорится в заявлении на сайте команды.

28-летний игрок проходил воинскую службу в армии Египта. Он оказался в числе девяти солдат, убитых радикальными исламистами в прошлое воскресенье.

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«Наш футболист Ибраим Конша погиб в результате террористической атаки на батальон египетской армии», — заявили представители команды.

По информации «Би-би-си», ведущие египетские клубы, среди которых пятикратный чемпион Африки «Замалек», уже выразили соболезнования «Эль-Канаху» в связи с убийством спортсмена.

В июне 2017 года фанат английского клуба «Миллуола» Рой Лернер оказал сопротивление трем вооруженным террористам, ворвавшимся в лондонский ресторан. В результате он получил восемь ножевых ранений и был госпитализирован в критическом состоянии. Врачам удалось спасти болельщика.

