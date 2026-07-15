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09:31, 15 июля 2026Экономика

Американские банки рекордно заработали на фоне войны с Ираном

«Ъ»: Ведущие банки США рекордно заработали на колебаниях цен нефти и акций на фоне войны
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Во втором квартале 2026 года ведущие американские банки рекордно заработали на фоне войны США с Ираном. Об этом со ссылкой на отчетность корпораций сообщает «Коммерсантъ».

Вопреки инфляционному давлению и геополитической нестабильности кредитные организации смогли заработать на колебаниях нефтяных цен, котировок акций и валютных курсов. Чистая прибыль Citigroup выросла почти наполовину (плюс 45 процентов) в годовом выражении, до 5,8 миллиарда долларов, а общая выручка — на 14 процентов. У крупнейшего инвестбанка США Goldman Sachs (GS) чистая прибыль выросла на 78 процентов, до шести миллиардов долларов, а выручка — на 39 процентов, до 20,3 миллиарда долларов. У одного из крупнейших розничных банков США, Wells Fargo, прибыль увеличилась на 17 процентов, а выручка — на 9 процентов.

Bank of America нарастил чистую прибыль на 27 процентов, до 9,1 миллиарда долларов. «Экономика США оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Этому способствовали сильный потребительский спрос, продолжающиеся инвестиции в развитие искусственного интеллекта и снижение цен на энергоносители, — пояснил глава организации Брайан Мойнихан.

Ранее аналитики крупнейших американских финансовых организаций — Morgan Stanley и Goldman Sachs — резко понизили свой прогноз мировых цен на нефть в 2026 году. Ближе к концу года средняя стоимость Brent на бирже, согласно ожиданиям финансистов, составит 80 долларов за баррель. Предыдущий прогноз подразумевал показатель на уровне 90 долларов. Таким образом, оценку понизили на 10 долларов.

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