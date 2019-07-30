Пассажирский самолет врезался в фонарный столб во время взлета

Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Cobham Aviation врезался в фонарный столб при взлете. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в международном аэропорту города Перт, когда самолет c 62 пассажирами на борту вылетал в австралийский округ Голдфилдс-Эсперанс.

Туристы рассказали, что из-за столкновения они почувствовали сильный толчок, однако никто из находившихся в самолете не пострадал.

Позже представители авиакомпании подтвердили инцидент.

В октябре 2018 года самолет авиакомпании Air India, перевозивший 130 пассажиров на борту, врезался в стену при взлете, но все равно продолжил полет. Инцидент произошел с Boeing 737, следовавшим из аэропорта Тричинополи (Индия) в международный аэропорт Дубай. После того, как авиалайнер врезался в стену, он пролетел еще четыре часа.

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