Трап врезался в самолет в Шереметьево

Трап врезался в самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, в результате аварии у лайнера оказались повреждены обшивка и хвостовая часть. Сейчас воздушное судно осматривают техники, оно отстранено от полетов.

Находились ли в этот момент на борту пассажиры, не сообщается.

Похожий случай произошел в Шереметьево в конце июля. Во время подготовки воздушного судна Boeing 737 к вылету в Ереван самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил обшивку фюзеляжа. Пассажиров отправили в пункт назначения запасным бортом.

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