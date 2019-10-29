Пилот снял на камеру столкновение птицы с лобовым стеклом самолета

Пилот самолета испугался птицы, которая врезалась в лобовое стекло лайнера, и снял происходящее на видео. Ролик публикует Mirror.

На записи, сделанной из кабины пилотов, видно голубое небо с облаками и обширные засеянные поля. На следующем кадре в правом углу внезапно появляется птица, которая затем врезается в самолет на скорости.

После случившегося на лобовом стекле остались ее следы, а пилот выронил телефон из рук и произнес за кадром фразу «О, черт!».

В сентябре российский самолет, следовавший из Алма-Аты в Москву, во время полета столкнулся с огромным бакланом. Инцидент произошел во время посадки Boeing-737 в московском аэропорту Шереметьево. Птица на большой скорости врезалась в борт лайнера, после чего застряла под стойкой шасси.

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