Еще один российский самолет столкнулся с проблемами из-за птицы в двигателе

Российская авиакомпания задержала вылет самолета из аэропорта Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за возможного попадания птицы в правый двигатель лайнера. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам представителя авиалиний, рейс задержали более чем на 2,5 часа. В настоящий момент проводится осмотр воздушного судна на предмет повреждений.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. Это случилось спустя 15 минут после взлета. Причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

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