Машина врезалась в самолет в российском аэропорту

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге микроавтобус столкнулся с частным самолетом. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

Как говорится в сообщении Ленинградского следственного отдела, служебный автомобиль врезался в бок воздушного судна. В результате на фюзеляже самолета остались повреждения. Информации о пострадавших нет.

В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В январе рейс авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Денвер задержали из-за того, что в самолет врезался грузовик с туалетными отходами. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Когда самолет готовился к взлету, грузовик протаранил нижнюю часть фюзеляжа. Всем пассажирам пришлось временно покинуть лайнер, пока из-под него извлекали машину.

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